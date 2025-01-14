Костин подтвердил прогнозы по прибыли ВТБ на 2025 год

«Мы считаем, по-моему, порядка 400 млрд [рублей], может чуть больше, в 2025 году. В 2024 году — 550 [млрд рублей], как мы говорили», — сказал Костин, отвечая на вопрос о прогнозе по чистой прибыли ВТБ на 2025 год.
В начале декабря Костин заявлял, что ВТБ по итогам 2025 года ожидает получить чистую прибыль ниже уровня 2024 года, около 400 млрд рублей по МСФО. По итогам 2024 года группа рассчитывает получить чистую прибыль на уровне 550 млрд рублей. За январь — ноябрь 2024 года чистая прибыль ВТБ составила 452,2 млрд рублей.