Костин подтвердил прогнозы по прибыли ВТБ на 2025 год

«Мы считаем, по-моему, порядка 400 млрд [рублей], может чуть больше, в 2025 году. В 2024 году — 550 [млрд рублей], как мы говорили», — сказал Костин, отвечая на вопрос о прогнозе по чистой прибыли ВТБ на 2025 год.