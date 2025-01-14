Инвестиции в недвижимость Москвы выросли на 52% за 2024 год

«Главным фактором, который оказал влияние на рынок инвестиций в 2024 году, стала жесткая денежно-кредитная политика — в течение года Банк России трижды повысил уровень ключевой ставки. В связи с этим более 40% транзакций составили приобретения под собственные нужны компаний. В последние два-три года подобных сделок становится все больше, их цель — защита капитала и инвестиции в собственную инфраструктуру. К классическим инвестиционным сделкам покупатели подходят с большой осторожностью», — приводятся в сообщении слова члена совета директоров, руководителя департамента рынков капитала и инвестиций компании IBC Real Estate Микаэла Казаряна.