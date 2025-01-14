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Инвестиции в недвижимость Москвы выросли на 52% за 2024 год

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Объем инвестиционных вложений в недвижимость Москвы вырос за год на 52% и достиг 848 млрд рублей, говорится в исследовании IBC Real Estate, которое есть в распоряжении ТАСС.

Источник: unsplash

«Объем инвестиционных вложений в недвижимость Москвы вырос за год на 52% и достиг 848 млрд рублей, приблизившись к результату прошлого года совокупно по всей России», — уточняется в сообщении.

Половина этих вложений (52%) пришлась на транзакции, закрытые в четвертом квартале 2024 года. Конец года традиционно является периодом, когда завершается наибольшее количество сделок купли-продажи, и прошедший год не стал исключением — в октябре — декабре 2024 года показатель вложений составил 443 млрд рублей.

«Главным фактором, который оказал влияние на рынок инвестиций в 2024 году, стала жесткая денежно-кредитная политика — в течение года Банк России трижды повысил уровень ключевой ставки. В связи с этим более 40% транзакций составили приобретения под собственные нужны компаний. В последние два-три года подобных сделок становится все больше, их цель — защита капитала и инвестиции в собственную инфраструктуру. К классическим инвестиционным сделкам покупатели подходят с большой осторожностью», — приводятся в сообщении слова члена совета директоров, руководителя департамента рынков капитала и инвестиций компании IBC Real Estate Микаэла Казаряна.

При этом интерес к покупке качественных объектов недвижимости по-прежнему сохраняется, однако вопросы поиска альтернативного финансирования и структурирования капитала выходят на первый план, что увеличивает цикл текущих сделок во времени, добавил Казарян.

Высокая активность в 2024 году наблюдалась на столичном рынке практически во всех сегментах недвижимости, при этом в офисном и складском сегментах объем вложений превысил показатель предыдущего года более чем в два раза, говорится в сообщении. Лидером стала офисная недвижимость — 43% вложений, на втором месте жилая недвижимость — 30%, замыкает тройку лидеров складская недвижимость с долей 18%. Сегменты торговой, гостиничной недвижимости и МФК совокупно составили 9%.