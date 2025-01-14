Глава ВТБ ожидает сохранения «достаточно высокой» ставки ЦБ в I половине года

ХАНОЙ, 14 января. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает сохранения «достаточно высокой» ставки Банка России в первой половине 2025 года. Об этом банкир заявил журналистам.
«Мы прогнозируем, что в первой половине этого года ставка будет достаточно высокая. А повышаться? Не знаю. Понижаться, наверное, особо тоже нет. Пока поживем в этой реалии», — сказал он.
В конце декабря 2024 года Банк России, вопреки прогнозам аналитиков, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, но указал, что будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 14 февраля 2025 года.