ГД проголосовала за освобождение Скоробогатовой от членства в совете директоров ЦБ

Проект постановления был внесен комитетом Госдумы по финансовому рынку в соответствии с представлением главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о досрочном освобождении Скоробогатовой от должности члена совета директоров ЦБ РФ «до истечения пятилетнего срока ее полномочий в связи с увольнением из Банка России по собственному желанию».