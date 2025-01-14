Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГД проголосовала за освобождение Скоробогатовой от членства в совете директоров ЦБ

Проект постановления был внесен комитетом Госдумы по финансовому рынку в соответствии с соответствующим представлением главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Госдума приняла постановление о досрочном освобождении Ольги Скоробогатовой от должности члена совета директоров Центрального банка РФ.

«Освободить досрочно Скоробогатову Ольгу Николаевну от должности члена совета директоров Центрального банка Российской Федерации», — говорится в тексте постановления.

Проект постановления был внесен комитетом Госдумы по финансовому рынку в соответствии с представлением главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о досрочном освобождении Скоробогатовой от должности члена совета директоров ЦБ РФ «до истечения пятилетнего срока ее полномочий в связи с увольнением из Банка России по собственному желанию».

Ранее в ЦБ РФ сообщали, что Скоробогатова покидает пост первого зампредседателя Банка России со 2 декабря 2024 года.