ФАС выявила картель при поставке лекарств на сумму более 1 млрд рублей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила картель при поставке лекарственных препаратов на сумму более 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
«Торги проходили для нужд государственных учреждений здравоохранения в 54 субъектах России, в том числе в рамках реализации национального проекта “Здравоохранение”, — отметили в ФАС.
Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Примафарм» и ООО «Профарм». Компании подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах для нужд государственных учреждений здравоохранения. Как пояснили в антимонопольной службе, организации отказались от конкурентной борьбы, используя единую модель поведения при совместном и раздельном участии в торгах на поставку лекарственных препаратов, в том числе препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП.
«Предварительная оценка общей суммы начальных (максимальных) цен контрактов составила 1 058 756 952 рублей, — отметили в ФАС. — В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы».