ФАС выявила картель при поставке лекарств на сумму более 1 млрд рублей

Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Примафарм» и ООО «Профарм». Компании подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах для нужд государственных учреждений здравоохранения. Как пояснили в антимонопольной службе, организации отказались от конкурентной борьбы, используя единую модель поведения при совместном и раздельном участии в торгах на поставку лекарственных препаратов, в том числе препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП.