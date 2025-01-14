Фабрика «Колос» приостановила выпуск и реализацию печенья «Картошка»

Уточнялось, что «Картошка» челябинского производителя «Колос» не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза. Как говорится в тексте, при производстве этого печенья применяли сорбиновую кислоту (консервант Е200) в объеме 2,40 г/кг, что в 1,2 раза превышает допустимый уровень.