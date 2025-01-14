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Фабрика «Колос» приостановила выпуск и реализацию печенья «Картошка»

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Кондитерская фабрика «Колос» приостановила выпуск и реализацию сдобного печенья «Картошка». На производстве проводится проверка. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Источник: Reuters

Ранее кондитерские изделия «Картошка» и «Орешек с вареной сгущенкой» российских производителей подпали под запрет в Белоруссии. Причиной этого, как отмечается в сообщении в реестре опасной продукции Госстандарта республики, стало большое количество консервантов.

Уточнялось, что «Картошка» челябинского производителя «Колос» не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза. Как говорится в тексте, при производстве этого печенья применяли сорбиновую кислоту (консервант Е200) в объеме 2,40 г/кг, что в 1,2 раза превышает допустимый уровень.

«ООО ПТК “Колос” проинформирована белорусскими партнерами о сложившейся ситуации. Выпуск и реализация печенья сдобного “Картошка” приостановлены. На производстве проводится проверка до выяснения всех обстоятельств», — говорится в сообщении.