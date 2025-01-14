Эксперт Чжоу заявил о высоком спросе на товары из КНР

Избыточные мощности — состояние, возникающее, когда спрос на продукцию оказывается меньше объема поставок, который могли бы обеспечить производители. Подобная ситуация может быть выгодна потребителю, поскольку бизнес имеет возможность предложить товар по пониженным ценам. В то же время это грозит привести к убыткам и разорению компании, если ее издержки превысят прибыль.