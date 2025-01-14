Эксперт Чжоу заявил о высоком спросе на товары из КНР

ПЕКИН, 14 января. /ТАСС/. Товары из Китая продолжают пользоваться высоким спросом за рубежом, а вопрос «избыточных мощностей» КНР следует считать политической уловкой отдельных стран с целью доминирования на мировых рынках. Такую точку зрения высказал ведущий специалист Китайской академии международного торгово-экономического сотрудничества Чжоу Ми.
«Данные по экспорту свидетельствуют, что конкурентоспособность китайских товаров в плане цены и качества продолжает расти», — приводит мнение эксперта газета Global Times.
Как уточнил экономист, Китай по-прежнему играет важную роль в модернизации промышленности, восстановлении экономики и смягчении инфляции в мире. «Рост экспорта обусловлен рынком. Он побуждает компании повышать конкурентоспособность за счет качества и инноваций в сфере поставок. Поэтому так называемые избыточные мощности КНР не должны вызывать серьезной озабоченности, — подчеркнул Чжоу Ми. — Утверждение об “избыточных мощностях” выглядит как вопрос, завуалированный под экономический, однако за ним кроется намерение помешать промышленному прогрессу Китая».
Эксперт отметил, что подобная политика некоторых стран нацелена на «обеспечение собственных конкурентных преимуществ и большее доминирование на рынке».
По словам директора — основателя Китайского института новой экономики Чжу Кэли, правительство КНР смогло заложить надежную основу для дальнейшего роста товарооборота за счет многих стимулирующих мер. В частности, речь идет об оптимизации трансграничной электронной коммерции, расширении экспериментальных зон свободной торговли, внедрении новых коммерческих моделей. Он указал на необходимость дальнейших усилий по укреплению внешнеторговых контактов и диверсификации рынков в условиях усиливающихся негативных факторов и неопределенности на международной арене.
Рост товарооборота и «избыточные мощности» Китая
Согласно данным Главного таможенного управления КНР, объем торговли Китая с другими странами в 2024 году вырос на 3,8%, составив около $6,16 трлн. Экспорт увеличился на 5,9%, до $3,57 трлн. Импорт повысился на 1,1% и составил $2,58 трлн.
Избыточные мощности — состояние, возникающее, когда спрос на продукцию оказывается меньше объема поставок, который могли бы обеспечить производители. Подобная ситуация может быть выгодна потребителю, поскольку бизнес имеет возможность предложить товар по пониженным ценам. В то же время это грозит привести к убыткам и разорению компании, если ее издержки превысят прибыль.
Власти США и Евросоюза периодически указывают на «избыточные мощности» в китайской экономике. Руководство и компетентные ведомства Китая неоднократно опровергали подобные утверждения. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что такой проблемы в стране не существует «ни с точки зрения сравнительных преимуществ, ни с точки зрения глобального спроса».