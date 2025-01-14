Cleveland-Cliffs и Nucor планируют совместную покупку U.S. Steel

В рамках предложенной сделки компания Cleveland-Cliffs, согласно заявленным намерениям, планирует приобрести U.S. Steel за наличные, а затем перепродать подразделение Big River Steel корпорации Nucor. Cleveland-Cliffs собирается предложить за акции U.S. Steel сумму менее 40 долларов за акцию, что существенно ниже 55 долларов, которые Nippon Steel согласны были платить в прошлом году. Однако тогда сделка была заблокирована администрацией президента Байдена по соображениям национальной безопасности.
Согласно заявлению Белого дома, решение президента было основано на выводах экспертов, утверждавших, что сделка могла бы привести к иностранному контролю над одной из крупнейших сталелитейных компаний США, что представляло бы угрозу для национальной безопасности и стабильности ключевых цепочек поставок.
После блокировки сделки Nippon Steel и U.S. Steel подали совместные иски против администрации Байдена в Апелляционный суд округа Колумбия и Окружной суд штата Пенсильвания. Компании утверждают, что действия президента были неправомерным политическим вмешательством и настаивают на их незаконности.
1 января издание The Washington Post сообщило, что Nippon Steel направила новое предложение администрации США относительно приобретения U.S. Steel. В данном документе предусматривались гарантии, предоставляющие властям возможность предотвращать любые попытки сократить производственные мощности компании в Соединенных Штатах. Тем временем источники издания отметили, что администрация на завершающем этапе своего срока рассматривала вариант передачи решения по этому вопросу команде Дональда Трампа, инаугурация которого запланирована на 20 января.
Японская компания Nippon Steel объявила о намерении приобрести U.S. Steel ещё в декабре 2023 года. Стороны планировали завершить сделку в третьем или четвертом квартале 2024 года. Nippon Steel сообщала о готовности покрыть долговые обязательства американской компании, которые оценивались примерно в 742 млн долларов, а также сохранить бренд U.S. Steel и ее производственные мощности на территории США.
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