Cleveland-Cliffs и Nucor планируют совместную покупку U.S. Steel

В рамках предложенной сделки компания Cleveland-Cliffs, согласно заявленным намерениям, планирует приобрести U.S. Steel за наличные, а затем перепродать подразделение Big River Steel корпорации Nucor. Cleveland-Cliffs собирается предложить за акции U.S. Steel сумму менее 40 долларов за акцию, что существенно ниже 55 долларов, которые Nippon Steel согласны были платить в прошлом году. Однако тогда сделка была заблокирована администрацией президента Байдена по соображениям национальной безопасности.