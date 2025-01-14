Цены на промышленную энергию в Британии стали высочайшими в мире

«Сейчас в Великобритании самые высокие цены на промышленную электроэнергию в мире, она выбыла из первой десятки мировых производителей и все больше рискует столкнуться с дефицитом электроэнергии», — сказано в материале.
Как напоминает газета, компания Centrica предупреждала о тревожно низком уровне газовых резервов. Кроме того, недавно созданный Национальный оператор энергетической системы (NESO) оказался неспособен обеспечить надежность и доступность поставок. Это показала самая холодная январская ночь за 15 лет, отмечает The Telegraph.
Добавляется, что Британия заняла лидирующие позиции по стоимости промышленной энергии в мире. При этом страна выпала из десятки крупнейших производителей и рискует столкнуться с энергетическим дефицитом, ежегодно тратя свыше трех миллиардов фунтов на импорт электроэнергии.
«Цены на промышленную электроэнергию на 50% выше среднемировых, а бытовые расходы превышают их на 80%. Британские предприятия платят за энергию в четверо больше, чем американские, а домохозяйства — втрое. Планы лейбористов по достижению нулевого уровня выбросов угрожают еще большим подорожанием энергии из-за расширения использования электроэнергии для отопления и транспорта», — пишет газета.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».