Цены на промышленную энергию в Британии стали высочайшими в мире

«Цены на промышленную электроэнергию на 50% выше среднемировых, а бытовые расходы превышают их на 80%. Британские предприятия платят за энергию в четверо больше, чем американские, а домохозяйства — втрое. Планы лейбористов по достижению нулевого уровня выбросов угрожают еще большим подорожанием энергии из-за расширения использования электроэнергии для отопления и транспорта», — пишет газета.