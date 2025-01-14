Стало известно, сколько россиян готовы брать ипотеку по текущим ставкам

Планы по улучшению жилищных условий в ближайшие два года имеются у 21,9% респондентов. При этом 9% рассматривают покупку недвижимости в инвестиционных целях. Однако высокие процентные ставки по ипотечным кредитам заставили отказаться от подобных намерений 12,9% участников опроса. Еще 22,6% признались, что у них никогда не было финансовых возможностей для улучшения условий проживания. А 33,6% отметили, что они полностью удовлетворены своим текущим жильем.