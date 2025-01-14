Стало известно, сколько россиян готовы брать ипотеку по текущим ставкам

По данным опроса, 30,3% россиян считают, что взять ипотеку можно только при условии наличия льготных государственных программ. В то же время значительная часть респондентов — 60% — полагает, что на текущем этапе экономического развития страны ипотечное кредитование не является разумным решением.
Несмотря на это, 60% опрошенных выразили желание улучшить свои жилищные условия. Среди них 22,6% сообщили, что мечтают обзавестись собственной квартирой. Еще 19,4% стремятся увеличить жилплощадь, тогда как 7,1% планируют переехать в другой город. Желание сменить район проживания отметили 6%, а 5,7% выразили интерес к переезду из старого дома в новостройку.
Планы по улучшению жилищных условий в ближайшие два года имеются у 21,9% респондентов. При этом 9% рассматривают покупку недвижимости в инвестиционных целях. Однако высокие процентные ставки по ипотечным кредитам заставили отказаться от подобных намерений 12,9% участников опроса. Еще 22,6% признались, что у них никогда не было финансовых возможностей для улучшения условий проживания. А 33,6% отметили, что они полностью удовлетворены своим текущим жильем.
В распространенном опросе приняли участие 3 000 россиян. На сегодняшний день средняя ставка по ипотечным кредитам составляет 29% годовых.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».