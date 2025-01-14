Bloomberg: КНР может продать американские активы TikTok Маску

По их словам, приоритетным для Пекина представляется сценарий, при котором TikTok останется в собственности материнской компании ByteDance. Вместе с тем, по мере приближения крайнего срока продажи социальной платформы, китайские чиновники начали обсуждать планы действий, один из которых подразумевает продажу американских операций компании Маску.