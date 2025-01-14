АТОР назвала самый дорогой тур в РФ в 2024 году

Также в топ-5 дорогостоящих путешествий по стране вошли летние туры: в Сочи на 14 дней для шести человек за 3,8 млн рублей, на Камчатку на восемь дней для пяти человек за 3,5 млн рублей, в Горный Алтай на восемь дней для 14 человек за 3,36 млн рублей и в Анапу на 20 дней для шести человек за 2,8 млн рублей. В рейтинге не учитывалась стоимость перелета.