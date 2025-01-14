АТОР назвала самый дорогой тур в РФ в 2024 году

Также в топ-5 дорогостоящих путешествий по стране вошли летние туры: в Сочи на 14 дней для шести человек за 3,8 млн рублей, на Камчатку на восемь дней для пяти человек за 3,5 млн рублей, в Горный Алтай на восемь дней для 14 человек за 3,36 млн рублей и в Анапу на 20 дней для шести человек за 2,8 млн рублей. В рейтинге не учитывалась стоимость перелета.
«В 2024 году существенно расширилась география премиальных туров за счет таких регионов, как Алтай, Горный Алтай и Камчатка. В 2023 году преобладали регионы юга России. Соответственно, стоимость турпакетов в минувшем году оказалась значительно выше прошлогодних. При этом впервые в туроператорский рейтинг попала Самара», — отметили в АТОР.
Эксперты также назвали самый дорогой круизный тур по стране. В 2024 году им стала «Енисейская экспедиция» с посещением городов Дудинка и Красноярск за 10 млн рублей. Поездка длилась 11 дней, в ней участвовали девять человек. На втором месте круиз в Мурманск и на Северный Полюс за 6,96 млн рублей для двоих человек на 12 дней.
«Если в 2023 году в общем топ-10 самых дорогих российских туров фигурировали всего два круиза — Енисейский и Волго-Донской, то в 2024 году южное направление уступило место арктическому путешествию на Северный полюс, а число сибирских круизов выросло», — подчеркнули в ассоциации.