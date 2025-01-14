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Аналитик спрогнозировал курсы валют после инаугурации Трампа

Курс доллара после инаугурации Дональда Трампа будет ниже 100 рублей, евро — 103−104 рубля, юань — 13 рублей, заявил «Газете.Ru» Денис Буйволов, аналитик «БКС Мир инвестиций».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По его словам, перспективы рубля на февраль выглядят позитивными. Так, в феврале-марте обычно наблюдается наиболее сильный профицит платежного баланса.

Кроме того, эксперт допустил некие подвижки на геополитическом фронте после официального вступления в должность президента США Дональда Трампа.

«Доллар может отступить ниже 100 рублей еще в январе, евро, учитывая вероятную силу глобального доллара, может опуститься к 103−104 рублям, а юань — откатиться к 13 рублям», — сказал Денис Буйволов.

Как добавил аналитик, на фоне инаугурации возможны всплески волатильности курсов валют.

Инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».