Аналитик спрогнозировал курсы валют после инаугурации Трампа

По его словам, перспективы рубля на февраль выглядят позитивными. Так, в феврале-марте обычно наблюдается наиболее сильный профицит платежного баланса.
Кроме того, эксперт допустил некие подвижки на геополитическом фронте после официального вступления в должность президента США Дональда Трампа.
«Доллар может отступить ниже 100 рублей еще в январе, евро, учитывая вероятную силу глобального доллара, может опуститься к 103−104 рублям, а юань — откатиться к 13 рублям», — сказал Денис Буйволов.
Как добавил аналитик, на фоне инаугурации возможны всплески волатильности курсов валют.
Инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.
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