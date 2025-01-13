«Зеленый» стандарт строительства частных домов. Что это и кому необходим

В первую очередь, необходимо учесть при выборе проекта и строительстве максимально возможное число «зеленых» критериев: энергетическую эффективность, качество применяемых материалов, наличие современных инженерных систем, доступность социальной и транспортной инфраструктуры и многое другое.
Чтобы помочь застройщикам подобрать оптимальные решения для своих проектов, а людям — выбрать качественное жилье, в России был выпущен «зелёный» ГОСТ Р для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Добровольный стандарт, разработанный ДОМ.РФ совместно с экспертами и участниками рынка, начал действовать 1 августа 2024 года.
«Зелёный» ГОСТ Р — это ориентир для застройщиков и проектировщиков, собравший в себе лучшие мировые практики и ключевые тенденции развития ИЖС, и одновременно показатель качества для покупателей. Стандарт включает 45 критериев. Основные его положения фокусируются на повышении ресурсоэффективности и, как следствие, снижении затрат в процессе эксплуатации. При этом, помимо энергоэффективности, важными параметрами остаются развитая социальная и транспортная инфраструктура, подключение к коммунальным сетям, акустический комфорт. Учитываются даже такие факторы, как легальность происхождения строительных материалов и безопасность проведения расчетов с использованием счетом эскроу.
Выполнение требований национального стандарта повышает качество и комфорт проживания граждан в частных домах, сокращает их затраты при эксплуатации дома за счет снижения потребления энергоресурсов на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, уменьшает потребность объектов в новых генерирующих мощностях, а также сокращает использование воды и предотвращает появление протечек.
Важно, что выполнение критериев для базового уровня не приводит к существенному удорожанию проекта и в то же время позволяет снизить расходы по счетам за ЖКУ.
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