«Зеленый» стандарт строительства частных домов. Что это и кому необходим

«Зелёный» ГОСТ Р — это ориентир для застройщиков и проектировщиков, собравший в себе лучшие мировые практики и ключевые тенденции развития ИЖС, и одновременно показатель качества для покупателей. Стандарт включает 45 критериев. Основные его положения фокусируются на повышении ресурсоэффективности и, как следствие, снижении затрат в процессе эксплуатации. При этом, помимо энергоэффективности, важными параметрами остаются развитая социальная и транспортная инфраструктура, подключение к коммунальным сетям, акустический комфорт. Учитываются даже такие факторы, как легальность происхождения строительных материалов и безопасность проведения расчетов с использованием счетом эскроу.