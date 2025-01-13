Зарплата приговоренных к принудительным работам выросла до 32 тыс. рублей

«В минувшем году значительно увеличилась среднемесячная заработная плата осужденных к принудительным работам — с 24 тыс. рублей до 32 тыс. рублей», — сообщили во ФСИН. В результате сумма погашенных за год исковых требований с осужденных возросла с 300 млн рублей до 400 млн рублей.
Как сообщили во ФСИН, к декабрю 2024 года во всех территориальных управлениях ФСИН, за исключением УФСИН России по Запорожской и Херсонской областям, создано более 420 учреждений для исполнения наказания в виде принудительных работ с возможностью размещения 52 тыс. лиц. В каждом из крупнейших по числу населения регионов России — Москве, Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге — создано около 1 тыс. мест для таких осужденных.
«За 2023 год наказание в виде принудительных работ прошли 60 тыс. осужденных, за 9 месяцев 2024 года — 67,5 тыс.», — рассказали во ФСИН.
Такие осужденные живут в общежитиях, привлекаются к труду в организациях любой организационно-правовой формы в соответствии с трудовым законодательством РФ (за исключением правил приема на работу, увольнения или перевода на другую работу, отказа от выполнения работы и в части отпусков — у них 18 календарных дней). Они получают зарплату, из которой погашают иски, оплачивают коммунально-бытовые услуги в размере фактических затрат, самостоятельно питаются, одеваются, то есть фактически находятся на самообеспечении, напомнили во ФСИН. Ранее сообщалось, что такие осужденные могут проживать в одних и тех же общежитиях с вольнонаемными работниками, но на разных этажах, поскольку для контроля за ними применяется видеонаблюдение — за их своевременным возвращением в общежитие, соблюдением распорядка дня и запретов. Им разрешено иметь наличные средства, пользоваться мобильным телефоном, интернетом, но запрещено распивать спиртные напитки, играть в карты.