Зарплата приговоренных к принудительным работам выросла до 32 тыс. рублей

Такие осужденные живут в общежитиях, привлекаются к труду в организациях любой организационно-правовой формы в соответствии с трудовым законодательством РФ (за исключением правил приема на работу, увольнения или перевода на другую работу, отказа от выполнения работы и в части отпусков — у них 18 календарных дней). Они получают зарплату, из которой погашают иски, оплачивают коммунально-бытовые услуги в размере фактических затрат, самостоятельно питаются, одеваются, то есть фактически находятся на самообеспечении, напомнили во ФСИН. Ранее сообщалось, что такие осужденные могут проживать в одних и тех же общежитиях с вольнонаемными работниками, но на разных этажах, поскольку для контроля за ними применяется видеонаблюдение — за их своевременным возвращением в общежитие, соблюдением распорядка дня и запретов. Им разрешено иметь наличные средства, пользоваться мобильным телефоном, интернетом, но запрещено распивать спиртные напитки, играть в карты.