Ввод торговой недвижимости в регионах России вырастет в полтора раза

«Крупнейшие объекты, заявленные к вводу, появятся в Барнауле, Ставрополе и Ростове-на-Дону. В целом 60% открытий придется на крупные города с населением более 500 тысяч человек, 15% на населенные пункты менее 100 тысяч человек, 14% на города с населением 100−300 тысяч человек и 11% на города с населением 300−500 тысяч человек», — говорится в сообщении компании.
Параллельно с ростом емкости рынка торговой недвижимости в стране, по прогнозам Nikoliers, вырастет и коэффициент обеспеченности торговыми площадями по сравнению с прошлым годом: с 214 до 220 квадратных метров на тысячу человек.
Как отмечается в сообщении, основная доля нового предложения в 2025 году в регионах будет состоять из малоформатных торговых центров, в основном открываться будут «районные» и «окружные» комплексы (GLA до 50 тысяч квадратных метров). С 2026 года в новом предложении появятся ТЦ «регионального» и «суперрегионального» форматов.