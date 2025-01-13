Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ввод торговой недвижимости в регионах России вырастет в полтора раза

МОСКВА, 13 янв — РИА Недвижимость. Объем ввода торговой недвижимости в регионах России (за исключением Московского региона и Санкт-Петербургской агломерации) в 2025 году вырастет в сравнении с прошлым годом в полтора раза — до 315 тысяч квадратных метров, прогнозирует консалтинговая компания Nikoliers.

Источник: Freepik

«Крупнейшие объекты, заявленные к вводу, появятся в Барнауле, Ставрополе и Ростове-на-Дону. В целом 60% открытий придется на крупные города с населением более 500 тысяч человек, 15% на населенные пункты менее 100 тысяч человек, 14% на города с населением 100−300 тысяч человек и 11% на города с населением 300−500 тысяч человек», — говорится в сообщении компании.

Параллельно с ростом емкости рынка торговой недвижимости в стране, по прогнозам Nikoliers, вырастет и коэффициент обеспеченности торговыми площадями по сравнению с прошлым годом: с 214 до 220 квадратных метров на тысячу человек.

Как отмечается в сообщении, основная доля нового предложения в 2025 году в регионах будет состоять из малоформатных торговых центров, в основном открываться будут «районные» и «окружные» комплексы (GLA до 50 тысяч квадратных метров). С 2026 года в новом предложении появятся ТЦ «регионального» и «суперрегионального» форматов.