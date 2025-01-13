Ввод торговой недвижимости в регионах России вырастет в полтора раза

«Крупнейшие объекты, заявленные к вводу, появятся в Барнауле, Ставрополе и Ростове-на-Дону. В целом 60% открытий придется на крупные города с населением более 500 тысяч человек, 15% на населенные пункты менее 100 тысяч человек, 14% на города с населением 100−300 тысяч человек и 11% на города с населением 300−500 тысяч человек», — говорится в сообщении компании.