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В США спрогнозировали рост цен на нефть до 90 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent в 2025 году может вырасти до 90 долларов за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs Group Inc.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По мнению экспертов, наиболее важным фактором, который повлияет на ценообразование, станет последний пакет санкций США в отношении России. Как напоминает издание, 10 января Штаты внесли в санкционный список «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», десятки нефтесервисных предприятий и трейдеров, которые торгуют российской нефтью.

При этом аналитики добавили, что на цены на нефть также может повлиять введение администрацией Дональда Трампа санкций против Ирана. В этом случае поставки на мировой рынок сократятся на миллион баррелей.

Goldman Sachs Group Inc., добавляет Bloomberg, в этих условиях дает осторожные прогнозы, говоря о стоимости барреля нефти на уровне 76 долларов в 2025 году.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».