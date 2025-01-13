В США спрогнозировали рост цен на нефть до 90 долларов за баррель

По мнению экспертов, наиболее важным фактором, который повлияет на ценообразование, станет последний пакет санкций США в отношении России. Как напоминает издание, 10 января Штаты внесли в санкционный список «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», десятки нефтесервисных предприятий и трейдеров, которые торгуют российской нефтью.
При этом аналитики добавили, что на цены на нефть также может повлиять введение администрацией Дональда Трампа санкций против Ирана. В этом случае поставки на мировой рынок сократятся на миллион баррелей.
Goldman Sachs Group Inc., добавляет Bloomberg, в этих условиях дает осторожные прогнозы, говоря о стоимости барреля нефти на уровне 76 долларов в 2025 году.
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