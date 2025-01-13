В РФ аренда квартир всех типов за год подорожала до 31,4%

«Аренда квартир всех типов подорожала в 2024 году внушительнее, чем в 2023 году, когда однушки выросли на 22,2%, двушки — на 19,9%, трешки — на 15,6%. В минувшем году рост составил 31,4%, 25,8% и 27,6% соответственно. Этому способствовали инфляция, рост цен на все товары, что сподвигло арендодателей поднять плату, а также рост зарплат, который позволил арендаторам принять эти условия», — сказал собеседник агентства.
По словам Луценко, к перечисленным факторам добавилась отмена льготной ипотеки на первичном рынке, которая заставила покупателей квартир пересмотреть планы и начать (или продолжить) снимать жилье. Кроме того, свою роль сыграла высокая ключевая ставка, повлекшая заградительные проценты по жилищным кредитам. В результате часть продавцов вторички сняла объекты с продажи и перенаправила их на сдачу в аренду, благодаря чему предложение на этом рынке пополнилось.
Отмечается, что наиболее динамично ставки росли в промышленных городах, где они были низкими еще год назад. «Теперь снять среднюю однокомнатную квартиру за 13−16 тыс. рублей в месяц, как в 2023 году, нельзя ни в одном городе с населением более 300 тыс. человек. В предстоящем году ставки продолжат расти, и довольно активно», — сказал Луценко.
Однокомнатные квартиры
По данным аналитиков федерального портала, в среднем по РФ на однокомнатные квартиры рост ставок за 2024 год составил 31,4%. За год жилье этого типа подорожало во всех исследованных 70 городах. Средняя квартира с одной комнатой сейчас сдается за 27 259 рублей в месяц.
Больше всего съемные однокомнатные квартиры за год выросли в цене в Череповце (+71,8%), Курске (+69,5%), Орле (+65,5%), Чите (+63,6%) и Ижевске (+55,1%). Меньше всего — в Якутске (+2%), Мурманске (+5,5%), Махачкале (+6,3%), Новосибирске (+8,1%) и Грозном (+8,6%). Московские однушки стали сдаваться на 24,6% дороже, за 58 510 рублей в месяц, подмосковные — на 23,5%, за 36 518 рублей в месяц, петербургские — на 24,3%, за 39 445 рублей в месяц.
Квартиры с двумя и тремя комнатами
Двухкомнатные квартиры также показали положительную ценовую динамику во всех регионах. В целом по всем городам ставки аренды за год увеличились на 25,8%, до 33 476 рублей в месяц Наиболее активно дорожали квартиры в Курске (+72,4%), Туле (+50,5%), Череповце (+49%), Кургане (+48,8%) и Ижевске (+48,3%). Минимальный рост продемонстрировали Мурманск (+0,6%), Якутск (+3,1%), Владивосток (+3,8%), Сургут (+4,8%) и Белгород (+8,2%).
Аренда трехкомнатных квартир в среднем по России за год подорожала на 27,6%, до 42 258 рублей в месяц Самыми подорожавшими стали Курск (+64,3%), Череповец (+55,1%), Ижевск (+50,3%), Барнаул (+46,3%), Волжский (+45,6%) и Архангельск (+45,6%). Наименее подорожавшими — Якутск (+1,5%), Мурманск (+2,9%), Краснодар (+5,7%), Владимир (+7,6%) и Севастополь (+8,8%).