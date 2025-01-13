В РФ аренда квартир всех типов за год подорожала до 31,4%

Отмечается, что наиболее динамично ставки росли в промышленных городах, где они были низкими еще год назад. «Теперь снять среднюю однокомнатную квартиру за 13−16 тыс. рублей в месяц, как в 2023 году, нельзя ни в одном городе с населением более 300 тыс. человек. В предстоящем году ставки продолжат расти, и довольно активно», — сказал Луценко.