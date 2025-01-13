В Приморье цена на птицу догнала цену свинины из-за дефицита обоих продуктов

«У нас цена на мясо кур уже догнала цену на свинину, хотя свинина должна быть заметно дороже, ведь выращивание курицы — это скороспелая отрасль. Нельзя сказать, что это напрямую связано с последствиями АЧС, хотя некоторая связь присутствует. Дело в том, что при дефиците одного вида мяса, а в Приморье сейчас восстанавливается производство свинины, его начинают замещать другими его видами, к примеру — куриным. По курице же мы обеспечиваем себя только на 40%, а остальное — завозится из западных регионов, где в прошлом году прошла эпизоотия птичьего гриппа. Вот временный дефицит мяса свинины вызвал повышенный спрос на птицу, которой также оказалось недостаточно», — рассказал Бронц.
По его словам, всего в Приморье действуют шесть свинокомплексов. Два из них сегодня в полном объеме работают, а еще на четырех идет процесс восстановления и заполнения. В 2025 году у властей стоит задача полностью восстановить производство свинины, заполнить комплексы, а с 2026 года край будет готов снова экспортировать мясо.
«Мы планируем производить до 110 тыс. тонн мяса свинины», — уточнил министр. В 2024 году в Приморье было произведено около 52 тыс. тонн этого вида мяса. Как сообщает корреспондент ТАСС, цены в розничной сети на филе курицы и на мясо свинины во Владивостоке находятся в пределах 450−550 рублей за кг.
Африканская чума свиней (АЧС) в Приморском крае была выявлена в дикой среде летом 2019 года. С тех пор вспышки АЧС также происходили в фермерских хозяйствах и крупных свинокомплексах края. В 2023 году умерли 252 тыс. свиней, каждая из которых могла принести примерно 110 кг мяса в живом весе.