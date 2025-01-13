В Приморье цена на птицу догнала цену свинины из-за дефицита обоих продуктов

«У нас цена на мясо кур уже догнала цену на свинину, хотя свинина должна быть заметно дороже, ведь выращивание курицы — это скороспелая отрасль. Нельзя сказать, что это напрямую связано с последствиями АЧС, хотя некоторая связь присутствует. Дело в том, что при дефиците одного вида мяса, а в Приморье сейчас восстанавливается производство свинины, его начинают замещать другими его видами, к примеру — куриным. По курице же мы обеспечиваем себя только на 40%, а остальное — завозится из западных регионов, где в прошлом году прошла эпизоотия птичьего гриппа. Вот временный дефицит мяса свинины вызвал повышенный спрос на птицу, которой также оказалось недостаточно», — рассказал Бронц.