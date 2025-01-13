Суд РФ запретил Landesbank судиться с «Русхимальянсом» за рубежом

Позднее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск «Русхимальянса» к Linde и ее структурам на общую сумму около 113 млрд руб. Затем суд частично удовлетворил еще один иск «Русхимальянса» к Linde и ее «дочкам» и взыскал с них солидарно более 100 млрд руб. Суд также запретил Linde инициировать и продолжать судебные разбирательства против «Русхимальянса» за рубежом.