Суд РФ запретил Landesbank судиться с «Русхимальянсом» за рубежом

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Русхимальянса» (оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге) о запрете германскому банку Landesbank продолжать разбирательства за рубежом. Это следует из картотеки арбитражных дел.
«Иск удовлетворить полностью», — сказано в решении суда.
16 сентября «Русхимальянс» подал новые иски к Unicredit Bank GmbH, Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они касаются запрета продолжать или инициировать новые разбирательства за рубежом.
Ранее «Русхимальянс» уже сумел добиться взысканий с этих банков суммарно более €1,1 млрд.
О споре «Русхимальянса» и Linde
В мае и июне 2022 года Linde (выступала EPC-подрядчиком и поставляла часть оборудования в рамках реализации комплекса в Усть-Луге) уведомила «Русхимальянс» о приостановке работ по контракту в связи с санкциями, введенными Евросоюзом (ЕС).
Поскольку работы со стороны Linde так и не возобновились, «Русхимальянс» разорвал контракт с германской компанией и направил ей претензию о наличии спора. При этом ряд банков также не смогли исполнить свои обязательства перед «Русхимальянсом» и выплатить банковские гарантии из-за санкций. После этого «Русхимальянс» сумел добиться взысканий с Unicredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank и Landesbank Baden-Wurttemberg суммарно свыше €1,1 млрд.
Позднее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск «Русхимальянса» к Linde и ее структурам на общую сумму около 113 млрд руб. Затем суд частично удовлетворил еще один иск «Русхимальянса» к Linde и ее «дочкам» и взыскал с них солидарно более 100 млрд руб. Суд также запретил Linde инициировать и продолжать судебные разбирательства против «Русхимальянса» за рубежом.