Стало известно, где в Москве снять жилье дешевле всего

Отмечается, что сервис представил данные по итогам
Следующими после Братеево идут районы Косино-Ухтомский на востоке и Бирюлево Западное на юге, где медианная ставка долгосрочной аренды в каждом из них составила 58,1 тысячи рублей. На третьем месте оказались восточное Новокосино и юго-восточная Некрасовка с медианной стоимостью 59,1 тысячи рублей.
Четвертую позицию в списке занимают районы Вешняки и Ивановское со стоимостью аренды в 60 тысяч рублей в месяц. Замыкает пятерку район Кузьминки на юго-востоке — здесь медианная стоимость аренды составляет 60,4 тысячи рублей.
Кроме того, согласно исследованию, доступная аренда жилья зафиксирована в Южном Бутово на юго-западе (60 800), а также в районах Орехово-Борисово Южное (61 900), северо-восточных Бибирево (62 400) и Северном (63 600) и в Северном Бутово на юго-западе (64 600).
Самыми доступными районами для аренды жилья в Новой Москве стали Десеновское, Филимонковское и Рязановское поселения, где стоимость составила 51,8 тысячи рублей, 53,8 тысячи и 55 тысяч рублей соответственно.
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