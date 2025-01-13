Стало известно, где в Москве снять жилье дешевле всего

Следующими после Братеево идут районы Косино-Ухтомский на востоке и Бирюлево Западное на юге, где медианная ставка долгосрочной аренды в каждом из них составила 58,1 тысячи рублей. На третьем месте оказались восточное Новокосино и юго-восточная Некрасовка с медианной стоимостью 59,1 тысячи рублей.