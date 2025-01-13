Со злаком минус: банки начали отказывать аграриям в выдаче льготных кредитов

Программа льготного кредитования сельхозпроизводителей действует в России с 2017 года. По ней предприятия АПК могут получать краткосрочные (до двух лет) и инвестиционные (до 15 лет) займы. Всего ее участниками являются более 20 банков. Изначально кредиты предоставлялись аграриям по ставке до 5% годовых на любые цели. Однако с прошлого года ставка стала плавающей, а выдача средств начала осуществляться по определенным видам деятельности. Так, краткосрочный кредит можно получить на пять направлений (растениеводство, животноводство, мясное скотоводство, молочное скотоводство, переработка продукции растениеводства и животноводства), а инвестиционный — на семь (растениеводство, животноводство, мясное скотоводство, молочное скотоводство, переработка продукции растениеводства и животноводства, приобретение сельхозтехники, селекционно-семеноводческие и селекционно-генетические центры). При этом расчет ставки кредита будет зависеть от выбранного направления. В итоге, по подсчетам экспертов, ставка может составить от 11 до 12% годовых.