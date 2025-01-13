Со злаком минус: банки начали отказывать аграриям в выдаче льготных кредитов

Банки начали выходить из программ льготного кредитования аграриев и отказывать им в выдаче льготных займов, узнали «Известия». Это уже вторая отрасль после IT, оказавшаяся в такой ситуации из-за высокой ключевой ставки. В Минсельхозе сообщили, что будут перераспределять лимиты льготного кредитования по другим банкам. Представители бизнеса видят причины в высоких финансовых рисках для финансовых организаций из-за рисков убыточности АПК.
Почему банкам невыгодно участвовать в льготном кредитовании аграриев
Банки начали выходить из программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Первым такое решение принял Сбербанк.
На его долю приходилось 35% финансирования российского АПК, ранее сообщал зампред правления финорганизации Анатолий Попов.
Решение банка об отказе участвовать в программе в 2025 году обсудили на совещании с участием Минсельхоза, представителей правительства, регионов и АПК. Об этом «Известиям» рассказали представители аграрного бизнеса и подтвердили власти субъектов.
— Были заслушаны планы на следующий год ведущих банков России. К сожалению, Сбербанк заявил о том, что при высокой ставке ЦБ и неблагоприятной ситуации, он не может себе позволить в следующем году выдавать краткосрочные и инвестиционные займы по линии сельского хозяйства, — сообщил «Известиям» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников, — сообщил «Известиям» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.
По его словам, льготное кредитование очень важно для отрасли, так как помогает в том числе провести посевную кампанию, поэтому важно сохранить его доступность. В прошлом году с отказами в получении таких займов аграрии уже столкнулись в Самарской области и на Урале, в итоге в ситуацию вынужден был вмешаться Минсельхоз, но только в одном из случаев этот вопрос удалось решить положительно, добавил он.
Справка «Известий»
Программа льготного кредитования сельхозпроизводителей действует в России с 2017 года. По ней предприятия АПК могут получать краткосрочные (до двух лет) и инвестиционные (до 15 лет) займы. Всего ее участниками являются более 20 банков. Изначально кредиты предоставлялись аграриям по ставке до 5% годовых на любые цели. Однако с прошлого года ставка стала плавающей, а выдача средств начала осуществляться по определенным видам деятельности. Так, краткосрочный кредит можно получить на пять направлений (растениеводство, животноводство, мясное скотоводство, молочное скотоводство, переработка продукции растениеводства и животноводства), а инвестиционный — на семь (растениеводство, животноводство, мясное скотоводство, молочное скотоводство, переработка продукции растениеводства и животноводства, приобретение сельхозтехники, селекционно-семеноводческие и селекционно-генетические центры). При этом расчет ставки кредита будет зависеть от выбранного направления. В итоге, по подсчетам экспертов, ставка может составить от 11 до 12% годовых.
— Проблема доступности льготных кредитов для АПК есть, и она стоит на повестке дня. Существуют риски по вхождению в посевную кампанию 2025 года, — заявил Алексей Красильников.
Знакомы с проблемой и в Союзе органического земледелия, где объяснили причину осторожности банков высокими рисками и падающей рентабельностью аграрного бизнеса.
— Мы — рискованный для банков актив. Сельское хозяйство перестает быть прибыльным бизнесом, а кредиты просто могут не отдать, поэтому будет и массовый выход предпринимателей из АПК, — пояснили «Известиям» в организации.
Председатель совета ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота считает, что уход Сбербанка может очень сильно сказаться на отрасли.
— Сбербанк являлся одним из крупных кредиторов сельского хозяйства. Он кредитовал большое количество инвестиционных проектов. Конечно, это не 50% рынка, но его доля была весома. Часть фермеров обращалась именно к нему, так как у банка отлажен процесс выдачи займов в отличие от ряда других банков, который является основным игроком на этом поле, — пояснил Олег Сирота «Известиям».
По его словам, сегодня многие фермеры завязаны на Сбербанк, поэтому хочется, чтобы переход в другие банки прошел без потерь.
— Перекредитование в Россельхозбанке займет время, и я боюсь, что не все это могут быстро сделать к началу посевной кампании. Есть, например, фермеры, которые попали в горнило и не смогли получить кредиты на уборочную кампанию. Они в очень сложном положении, и мы видим, что в некоторых регионах уже начались продажи хозяйств, — сообщил представитель бизнеса.
Поэтому такие решения банков — очень чувствительные для рынка и могут больно аукнуться в темпах инфляции и ударить по показателям продовольственной безопасности, считает он.
В Сбербанке от комментариев отказались. «Известия» направили запросы и в другие кредитные организации — участники программы, а также в ЦБ с просьбой прокомментировать ситуацию.
Как планируют решать проблему льготного кредитования АПК
Участник совещания, заместитель губернатора Волгоградской области, курирующий АПК, Василий Иванов подтвердил «Известиям», что знаком с решением Сбербанка, но на ситуацию смотрит иначе.
— Механизм льготного кредитования АПК очень действенный и эффективный. С 2017 года очень многие сельхозпроизводители нашего региона им воспользовались. Что касается Сбербанка, мы с ним всегда очень хорошо работали. Он взял паузу в кредитовании сельхозпроизводителей не только на 2025 год, но и в последние три месяца прошлого года, — пояснил он.
По его словам, Минсельхоз совместно с региональными министерствами, департаментами и комитетами уже провел ряд совещаний и перераспределил лимиты, которые предназначались банку.
— Поэтому никакого эффекта разорвавшейся бомбы не произошло. Наши сельхозпроизводители под контролем Минсельхоза уже неплохо откредитовались на проведение посевной кампании, — пояснил Василий Иванов.
В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что основным банком, осуществляющим финансовую поддержку отечественного АПК, выступает Россельхозбанк, который продолжит обеспечивать выдачу льготных кредитов.
— При этом в случае отказа отдельных банков от кредитования отрасли в связи с экономической ситуацией лимиты по льготным кредитам будут распределены между другими банками. Минсельхоз будет еженедельно контролировать достаточность финансирования АПК. Риски в этой части исключены, — подчеркнули в пресс-службе министерства.
Также отметили, что льготное кредитование — один из ключевых инструментов развития АПК России. На 2025 год правительством предусмотрен необходимый объем средств на реализацию такого механизма как для финансирования сезонных полевых работ, так и для льготного инвестиционного кредитования отрасли, уточнили в министерстве.
— В частности, планируется выделить более 42 млрд рублей на выдачу новых льготных займов, в том числе 28,6 млрд рублей на сезонные полевые работы. Это позволит сохранить объем льготного кредитования на уровне 2024 года, — пояснили в Минсельхозе.
Ранее в кабмине сообщили, что объемы финансирования программы льготного кредитования сельхозпроизводителей в 2025-м сохранятся на уровне 2024 года, тогда на нее было направлено более 330 млрд рублей. Кроме того, механизм будет скорректирован: в направления инвесткредитования будет добавлено свиноводство.
— По итогам 2024 года АПК ушел в минус, и, видимо, 2025-й будет таким же, хотя государство сделает всё для поддержки отрасли, — заявил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Эксперт допустил, что Сбербанк может вернуться к кредитованию аграриев в случае изменения ситуации. Последуют ли за ним другие финансовые организации, будет зависеть от мотивации их со стороны государства, отметил эксперт.
АПК не первая отрасль, которая столкнулась с проблемами кредитования. Как писали «Известия», в конце декабря банки перестали давать российским IT-компаниям займы под новые проекты.
Кредитование в целом замедлилось, что обусловлено высоким уровнем ставок, а также необходимостью для банков осмотрительнее управлять сократившимся запасом капитала и ликвидности, отмечали в декабре в ЦБ. Рост корпоративного портфеля значительно снизился — до 0,8% после 2,3% в октябре. Денежно-кредитные условия в РФ ужесточились сильнее, чем ожидалось, говорили в регуляторе. Это связано с усилением регулирования, которое ограничивает выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, а также с ухудшением условий по продуктам для клиентов банков.
Политика ЦБ формирует предпосылки для снижения роста цен и возвращения инфляции к цели в 4%, уточняли в пресс-службе регулятора. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в декабре после сохранения ключевой отметила «значимые изменения» в кредитной активности. По ее словам, ноябрьские данные показали «заметное замедление» темпов роста выдачи ссуд.