СМИ узнали, как власти Китая расплачиваются с долгами

Например, отмечает издание, поставщик газа в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая в счет долга в 25 млн долларов принял у государственных предприятий в городе Чанцзи 260 недостроенных квартир в одном из жилых комплексов.