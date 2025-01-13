СМИ узнали, как власти Китая расплачиваются с долгами

Например, отмечает издание, поставщик газа в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая в счет долга в 25 млн долларов принял у государственных предприятий в городе Чанцзи 260 недостроенных квартир в одном из жилых комплексов.
По словам Брюса Панга, старшего научного сотрудника Национального института финансов и развития, такая форма оплаты долга «лучше, чем ничего».
Как напоминает WSJ, впервые схему уплаты непроданных квартир в счет долгов применили китайские девелоперы в 2022 году после резкого снижения продаж жилья в стране. Компания Shimao Group выставила на продажу 34 объекта стоимостью 12 млрд долларов из-за высокой долговой нагрузки.
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