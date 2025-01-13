СФ подготовил меры защиты граждан от финансовых мошенников

«У нас подготовлен целый пакет инициативных законопроектов, направленных на защиту наших граждан — получателей финансовых услуг, это и продолжение мер по борьбе с мошенниками, и другие. Это целый серьезный пакет, который подготовлен. Мы будем его продвигать, чтобы гарантированно защитить наших граждан, получающих финансовые услуги», — сказала спикер Совфеда.