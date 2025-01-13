«У нас подготовлен целый пакет инициативных законопроектов, направленных на защиту наших граждан — получателей финансовых услуг, это и продолжение мер по борьбе с мошенниками, и другие. Это целый серьезный пакет, который подготовлен. Мы будем его продвигать, чтобы гарантированно защитить наших граждан, получающих финансовые услуги», — сказала спикер Совфеда.
СФ подготовил меры защиты граждан от финансовых мошенников
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сенаторы подготовили пакет законодательных инициатив, направленных в том числе на защиту российских граждан от финансовых мошенников. Об этом журналистам сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.