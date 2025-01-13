SCMP: угроза Трампа вернуть Панамский канал может повлиять на компании из КНР

В свою очередь эксперт Лю Чжаоцзя сказал газете, что не уверен, что Трамп выполнит свою угрозу, «поскольку это будет выглядеть плохо и нарушит отношения США со странами Латинской Америки, если он так явно проигнорирует авторитет Панамы». «Это также еще больше ухудшит отношения США и Китая, поскольку все фирмы из материкового Китая и Гонконга будут вынуждены уйти оттуда», — добавил эксперт.