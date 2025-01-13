SCMP: угроза Трампа вернуть Панамский канал может повлиять на компании из КНР

ГОНКОНГ, 13 января. /ТАСС/. Угроза избранного президента США Дональда Трампа вернуть Панамский канал «для защиты национальной безопасности Соединенных Штатов» может негативно сказаться на компаниях из Гонконга и материкового Китая, действующих в Панаме. Такое мнение экспертов приводит газета South China Morning Post (SCMP).
Издание напоминает, что гонконгская компания CK Hutchison Holdings является крупным игроком в Панаме, поскольку ее дочерняя компания Hutchison Ports PPC с 1997 года управляет двумя портами по обе стороны канала.
Как сказал изданию эксперт по международным отношениям Чань Вайшунь, американские политики жаловались на присутствие Hutchison Ports в Панаме еще с начала 1990-х годов, обвиняя панамские власти в «предоставлении китайцам контроля над каналом».
Если новой администрации Трампа удастся оказать давление на Панаму, чтобы та отказалась от концессии с Hutchison Ports, то влияние на китайский, в том числе гонконгский бизнес «во всем мире будет существенным», полагает он.
В свою очередь эксперт Лю Чжаоцзя сказал газете, что не уверен, что Трамп выполнит свою угрозу, «поскольку это будет выглядеть плохо и нарушит отношения США со странами Латинской Америки, если он так явно проигнорирует авторитет Панамы». «Это также еще больше ухудшит отношения США и Китая, поскольку все фирмы из материкового Китая и Гонконга будут вынуждены уйти оттуда», — добавил эксперт.
SCMP указывает, что Трамп жаловался, что Панама якобы взимает с американских судов «непомерные цены», и что Китай имеет влияние на этот на стратегический водный путь. Трамп заявил, что не даст Китаю управлять Панамским каналом.