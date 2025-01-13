С санкционной премией. Инвестстратег объяснил, как влияют последние санкции США на компании РФ

По мнению аналитика, последствия введения нового пакета санкций против энергетического сектора РФ могут создать определенные сложности для экспортных операций. «В перспективе нескольких месяцев это может привести к сокращению поступлений валютной выручки, что окажет давление на курс национальной валюты. Ослабление рубля, в свою очередь, является существенным фактором роста инфляции, который Центральный Банк будет вынужден учитывать при определении монетарной политики», — отметил он.
Что касается ценных бумаг энергетического сектора, то, добавил Павел Веревкин, они уже содержат в своей стоимости значительную санкционную премию, что делает маловероятным их существенное падение.
«Инвесторы сейчас больше сфокусированы на перспективах предстоящей инаугурации Трампа, рассматривая это как возможность для позитивных изменений в геополитической ситуации.
С точки зрения фундаментальных показателей, компании сектора торгуются с привлекательными коэффициентами, а ряд компаний продолжает показывать стабильные финансовые результаты, несмотря на внешнее давление», — рассказал специалист.
В текущих условиях снижение стоимости акций энергетического сектора маловероятно. Однако важно учитывать, что текущий рост во многом базируется на позитивных ожиданиях. Если эти ожидания не реализуются, может последовать масштабная коррекция на рынке, добавил он.
Что касается нефтяных цен, рынок уже отреагировал на новости о санкциях, в результате чего цена нефти Brent превысила отметку в 80 долларов. «Однако отсутствие фундаментальных драйверов для дальнейшего роста позволяет прогнозировать возвращение цен к диапазону 70−75 долларов за баррель в ближайшие недели», — резюмировал собеседник.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».