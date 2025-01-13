С санкционной премией. Инвестстратег объяснил, как влияют последние санкции США на компании РФ

По мнению аналитика, последствия введения нового пакета санкций против энергетического сектора РФ могут создать определенные сложности для экспортных операций. «В перспективе нескольких месяцев это может привести к сокращению поступлений валютной выручки, что окажет давление на курс национальной валюты. Ослабление рубля, в свою очередь, является существенным фактором роста инфляции, который Центральный Банк будет вынужден учитывать при определении монетарной политики», — отметил он.