Новое ралли для нефти. Что ждет сырьевой рынок в 2025 году

ОПЕК+ и добыча нефти
Страны ОПЕК+ в конце 2024 года вновь решили отложить возобновление части добычи до конца первого квартала 2025 года, напомнила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.
С учетом этого, согласно расчетам EIA (международное энергетическое агентство, МЭА), во второй половине года баланс между спросом и предложением сместится в сторону профицита нефти. При этом профицит в 2025 году будет достигнут даже если добыча ОПЕК+ останется на текущем уровне.
«В целом ОПЕК+ может продолжить сокращать добычу в 2025 году для поддержания цен на нефть. Однако этот шаг может быть чреват нарастанием напряженности между членами организации и потерей доли рынка», — считает Людмила Рокотянская.
Конфликт на Ближнем Востоке
Любая эскалация на Ближнем Востоке будет подталкивать цены на нефть вверх, отметил эксперт Финансового университета при Правительстве Москвы Игорь Юшков.
«Мы видим, что история с Йеменом не закончилась, по-прежнему основное количество танкеров идет вокруг Африки. Западные компании боятся йеменских хуситов и, соответственно, боятся идти через Суэцкий канал. Поэтому в стоимость нефти по-прежнему заложена более дорогая логистика», — пояснил он.
При этом, отметил эксперт, танкеры с российской нефтью не боятся проходить через Красное море, поэтому идут преимущественно через Суэцкий канал.
Прогнозировать, что будет дальше, подчеркнул Игорь Юшков, крайне тяжело. Например, конфликт может перейти в некую острую фазу в Сирии — поступает информация, что Турция привела свои войска в боевую готовность и они, возможно, могут войти на территорию Сирии и там в дальнейшем столкнуться с Израилем напрямую.
Кроме того, существует напряженность на границе Афганистана и Пакистана.
«Хоть это и далеко от маршрутов транспортировки нефти, но, в любом случае, и история с Сирией, и история с Пакистаном создает общую напряженность и возможность втягивания в этот конфликт стран, которые производят нефть», — сказал он.
Все эти ситуации не позволяют завершить конфликт, из-за которого Йемен и обстреливает проходящие мимо суда.
«Поэтому здесь по-прежнему, как и в прошлом году, есть очень большая неопределенность, что же будет на Ближнем Востоке. Что тоже, в общем-то поддерживает цены на нефть», — подчеркнул эксперт.
Трамп, Китай и сила доллара
По словам Игоря Юшкова, основным фактором в ценообразовании в 2025 году будет вопрос экономического состояния Китая и мировой торговли в целом. Так, все ожидают, что будет делать Дональд Трамп, какие обещания он исполнит, а какие нет.
«В частности, будет ли он развязывать торговые войны с Китаем, с Канадой, с Мексикой, с Европой. Трамп обещает вводить заградительные импортные пошлины на товары других стран. Ну и те, соответственно, особенно Китай, не останутся в долгу и тоже будут какие-то подобные ограничения вводить», — считает эксперт.
По его словам, такие торговые войны будут замедлять мировую торговлю и спрос на нефть.
В то же время китайское руководство активно стимулирует развитие промышленности для того, чтобы страна по-прежнему увеличивала объемы потребления нефти.
На рост китайской экономики как фактор, влияющий на стоимость нефти, обратила внимание и Людмила Рокотянская. Так, базовые прогнозы ведущих аналитических групп выполнены на основании пессимистичной оценки данного фактора.
Кроме того, напомнила она, цены на нефть Brent в прошлом году подскакивали преимущественно на новостях о возможном усилении санкций против российского сырья. Подобная ситуация может повториться и в 2025 году.
Людмила Рокотянская также отметила роль силы доллара США в ценообразовании — нефть, как и многие сырьевые товары, торгуется именно в этой валюте.
«Мировой рынок нефти смотрит на то, в каких масштабах будет расти экономика Китая и мировая торговля в целом. В общем-то, исходя из этого и будет формироваться цена на нефть на глобальном рынке», — заключил Игорь Юшков.
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