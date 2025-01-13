Новое ралли для нефти. Что ждет сырьевой рынок в 2025 году

«В частности, будет ли он развязывать торговые войны с Китаем, с Канадой, с Мексикой, с Европой. Трамп обещает вводить заградительные импортные пошлины на товары других стран. Ну и те, соответственно, особенно Китай, не останутся в долгу и тоже будут какие-то подобные ограничения вводить», — считает эксперт.