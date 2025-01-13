Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист объяснил, как выгодно вложить деньги в 2025 году

Наиболее надежные способы приумножить накопления в 2025 году — положить их вклад или накопительный счет. Если открыть вклад в банке, где у клиента еще не было счетов, можно получить 24% годовых прибыли. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«В настоящее время выбор надежных инструментов для вложений, по сути, сводится к двум: накопительному счету и банковскому вкладу. Сейчас на рынке большое количество предложений по 22−23%, а если поискать, то можно найти и повыше. Причем для максимизации дохода я бы рекомендовал обратиться в банк, где нет открытых счетов. Так можно получить повышенную приветственную ставку и, соответственно, больший доход. Если, например, сегодня разместить 583 тыс. рублей — это средний размер вклада без учета остатков до 10 тысяч рублей — по ставке в 24%, то к июлю, за полгода, получится заработать примерно 70 тыс. рублей», — поделился эксперт.

Он порекомендовал рассмотреть использование накопительного счета, однако подчеркнул, что следует помнить о нефиксированном характере ставок. Банк имеет право менять их в любой момент. Но есть и плюсы — средства с такого счета можно снимать без потери процентов либо в любое время, либо раз в месяц.

Как отметил Балынин, приветственные ставки по накопительным счетам зачастую действуют в течение одного-трех месяцев, после чего могут снижаться. Поэтому важно внимательно изучать условия договора.

Экономист также напомнил, что в каждом банке сумма вкладов одного клиента застрахована Агентством по страхованию вкладов на сумму до 1,4 миллиона рублей. Это страховка распространяется на все счета и вклады, включая начисленные проценты. В случае отзыва лицензии у банка клиент сможет получить страховое возмещение в пределах указанной суммы.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».