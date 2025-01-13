Экономист объяснил, как выгодно вложить деньги в 2025 году

«В настоящее время выбор надежных инструментов для вложений, по сути, сводится к двум: накопительному счету и банковскому вкладу. Сейчас на рынке большое количество предложений по 22−23%, а если поискать, то можно найти и повыше. Причем для максимизации дохода я бы рекомендовал обратиться в банк, где нет открытых счетов. Так можно получить повышенную приветственную ставку и, соответственно, больший доход. Если, например, сегодня разместить 583 тыс. рублей — это средний размер вклада без учета остатков до 10 тысяч рублей — по ставке в 24%, то к июлю, за полгода, получится заработать примерно 70 тыс. рублей», — поделился эксперт.