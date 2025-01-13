Экономист объяснил, как выгодно вложить деньги в 2025 году

«В настоящее время выбор надежных инструментов для вложений, по сути, сводится к двум: накопительному счету и банковскому вкладу. Сейчас на рынке большое количество предложений по 22−23%, а если поискать, то можно найти и повыше. Причем для максимизации дохода я бы рекомендовал обратиться в банк, где нет открытых счетов. Так можно получить повышенную приветственную ставку и, соответственно, больший доход. Если, например, сегодня разместить 583 тыс. рублей — это средний размер вклада без учета остатков до 10 тысяч рублей — по ставке в 24%, то к июлю, за полгода, получится заработать примерно 70 тыс. рублей», — поделился эксперт.
Он порекомендовал рассмотреть использование накопительного счета, однако подчеркнул, что следует помнить о нефиксированном характере ставок. Банк имеет право менять их в любой момент. Но есть и плюсы — средства с такого счета можно снимать без потери процентов либо в любое время, либо раз в месяц.
Как отметил Балынин, приветственные ставки по накопительным счетам зачастую действуют в течение одного-трех месяцев, после чего могут снижаться. Поэтому важно внимательно изучать условия договора.
Экономист также напомнил, что в каждом банке сумма вкладов одного клиента застрахована Агентством по страхованию вкладов на сумму до 1,4 миллиона рублей. Это страховка распространяется на все счета и вклады, включая начисленные проценты. В случае отзыва лицензии у банка клиент сможет получить страховое возмещение в пределах указанной суммы.
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