Путин обсудил с главой РФПИ проекты фонда

«Да, безусловно» — ответил Дмитриев, приведя в пример институт им. Гамалеи, где все участники команды, разработавшей вакцину «Спутник V», получили «очень значимые средства лично». Путин обратил внимание, что и сам институт должен был получить средства на развитие. Глава РФПИ рассказал, что фонд не получил никакой прибыли от реализации вакцины, все полученные средства были переданы в федеральный бюджет на развитие медицины. «Институт Гамалеи также получил значимые средства на развитие», — добавил он.