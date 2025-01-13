Путин обсудил с главой РФПИ проекты фонда

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
Они обсудили текущие проекты РФПИ в промышленной, энергетической, транспортной и фармацевтической отраслях, а также в сфере искусственного интеллекта.
В частности, Дмитриев рассказал, что успешная работа в борьбе с коронавирусом позволила развить зарубежное партнерство в этой отрасли с другими странами, например, с Китаем, Кубой и Индией. Глава государства напомнил о своем поручении, чтобы российские разработчики «не чувствовали себя чужими», когда идет распределение прибыли от продаж их препаратов.
«Я просил вас сделать такую схему, при которой разработчики тоже получали бы определенные средства, и не только для личного потребления, но и на развитие соответствующих направлений своей деятельности. Удалось это сделать?» — обратился президент к главе РФПИ.
«Да, безусловно» — ответил Дмитриев, приведя в пример институт им. Гамалеи, где все участники команды, разработавшей вакцину «Спутник V», получили «очень значимые средства лично». Путин обратил внимание, что и сам институт должен был получить средства на развитие. Глава РФПИ рассказал, что фонд не получил никакой прибыли от реализации вакцины, все полученные средства были переданы в федеральный бюджет на развитие медицины. «Институт Гамалеи также получил значимые средства на развитие», — добавил он.