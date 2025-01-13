Песнь льда и металла: есть ли выгода для США в покупке Гренландии

В последнее время вновь оживились разговоры о переходе Гренландии под контроль США. Если раньше избранный американский президент говорил о покупке острова (отдельный вопрос — у кого именно его будут покупать), то сейчас Дональд Трамп не исключает и силового сценария решения вопроса. Самый большой остров в мире, при этом крайне малонаселенный и по большей части непригодный для полноценной жизни, нужен США в первую очередь для геополитических и военных задач. Однако не стоит упускать и его коммерческую привлекательность, которая сейчас по большей части не реализована. О том, что представляет собой экономика Гренландии и чем ее потенциал может заинтересовать даже американский бизнес, не привыкший размениваться по мелочам, — в материале «Известий».