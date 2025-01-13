Песков: естественные маршруты поставок энергоносителей санкциями «перерубить» нельзя

Как заявил ранее представитель уходящей администрации США высокого ранга, Джо Байден ввел 10 января «самые существенные к настоящему времени санкции в отношении российского энергетического сектора», уточнив, что они нацелены в том числе на нефтяной комплекс и отрасль производства и транспортировки сжиженного природного газа. В Вашингтоне рассчитывают, что в результате этих действий «Россия будет ежемесячно терять миллиарды долларов». Рестрикции затрагивают, в частности, компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», под них попали также 183 танкера, трейдеры, нефтесервисные фирмы, представители руководства Минэнерго и частного энергетического сектора России.