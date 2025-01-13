Песков: естественные маршруты поставок энергоносителей санкциями «перерубить» нельзя

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сложившиеся естественным образом маршруты экспорта российских энергоносителей невозможно «перерубить» санкциями, сразу появляются альтернативные варианты. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, каким образом новые санкции США скажутся на поставках российских энергоносителей в Азию.
«В современном мире уже неоднократно ситуация демонстрировала, что естественные маршруты поставок энергоносителей просто так перерубить невозможно. В одном месте если что-то перекрывают, в другом месте появляются альтернативные варианты. Поэтому будет вестись поиск таких вариантов работы, которые позволят минимизировать последствия санкций», — сказал Песков.
Представитель Кремля заверил, что сейчас будут приниматься меры и «изыскиваться варианты для минимизации последствий этих санкций».
Как заявил ранее представитель уходящей администрации США высокого ранга, Джо Байден ввел 10 января «самые существенные к настоящему времени санкции в отношении российского энергетического сектора», уточнив, что они нацелены в том числе на нефтяной комплекс и отрасль производства и транспортировки сжиженного природного газа. В Вашингтоне рассчитывают, что в результате этих действий «Россия будет ежемесячно терять миллиарды долларов». Рестрикции затрагивают, в частности, компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», под них попали также 183 танкера, трейдеры, нефтесервисные фирмы, представители руководства Минэнерго и частного энергетического сектора России.
Другой представитель исполнительной ветви власти в Вашингтоне отметил, что США также «сужают охват» одной из ранее выданных генеральных лицензий, позволяющих западной финансовой системе обслуживать сделки по купле- продаже российских энергоносителей. Речь идет о лицензии 8L Министерства финансов США, которая разрешает до 12 марта 2025 года проводить такого рода транзакции.