Офисы заполнились ценами. Отделочные материалы дорожают вслед за ростом спроса

Согласно Pridex, заметнее всего за 2024 год подорожали воздуховоды и фасонные изделия (соединительные детали для монтажа труб) — на 43%. Для систем кондиционирования динамика составила 25%, стяжных и пиломатериалов — 20%. Наименее выраженный рост цен прослеживался на гипсокартон — на 4,7% за год, системы отопления — на 5%, металлические трубные разводки и фитинги (соединяют сантехнические трубы) — на 6%. Активный рост прослеживается в сегменте материалов для отделки жилых помещений. Аналитики ранее отмечали, что по итогам января—сентября 2024 года стоимость товаров для отделки квартир выросла в среднем на 11,3%, до 9,8 тыс. руб. за 1 кв. м (см. «Ъ» от 22 ноября).