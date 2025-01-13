Обратная реакция российского рынка

Новости, ожидания и торговые идеи. Более высокие цены на нефть и умеренное ослабление рубля в целом оказывают поддержку российским фондовым индексам, которые показали рост в пятницу несмотря на объявление очередного пакета антироссийских санкций. С одной стороны, санкции усложняют поставки российской нефти на экспорт и могут неблагоприятно отразиться на нефтяной отрасли. С другой, сокращение поставок энергоносителей в краткосрочной перспективе оказывает поддержку нефтяным котировкам, что, в свою очередь, может поддержать позитивные настроения на российском фондовом рынке. Кроме того, возможность введения санкций широко обсуждалась ранее, и вряд ли их объявление стало сюрпризом для российских компаний, которые могли заранее подготовиться к ухудшению условий.