Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обратная реакция российского рынка

Обзор российского рынка на 13 января от Наталии Пырьевой, ведущего аналитика «Цифра брокер»

Наталия Пырьева
ведущий аналитик «Цифра брокер»
Источник: Freepik

Рынок накануне. В конце прошлой недели на рынке возобладали позитивные настроения. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 1,86% до 2824,59 п., индекс РТС прибавил 2,23%, повысившись до 873,09 п. Тем не менее индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте ОФЗ, показал снижение на 0,39% на фоне умеренного ослабления рубля.

Ослабление на рынке ОФЗ было обусловлено прежде всего снижением котировок облигаций на коротком отрезке кривой, доходность двухлетних облигаций повысилась на 12 б. п., вернувшись выше 18%. Между тем доходность десятилетних облигаций повысилась только на 3 б. п., составив 15,67%. В результате спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций достиг 242 б. п. в пятницу по сравнению с 254 б. п. по состоянию на 3 января. Таким образом, инверсия кривой доходности за прошедшую неделю еще немного сократилась, что в целом благоприятно для российского рынка акций и может поддержать импульс к росту, несмотря на умеренное повышение доходности облигаций.

В пользу продолжения позитивной динамики фондовых индексов выступает также траектория нефтяных котировок. Баррель Brent подорожал за прошлую неделю практически на 4%, и в понедельник утром котировки Brent остаются на траектории роста, превысив 81 доллар за баррель впервые с октября прошлого года. Область 81 доллар за баррель Brent соответствует пикам октября, августа и июля прошлого года, и ее можно рассматривать в качестве технического сопротивления, прорыв которого может способствовать дальнейшему повышению котировок Brent в область 85−88 долларов за баррель.

Новости, ожидания и торговые идеи. Более высокие цены на нефть и умеренное ослабление рубля в целом оказывают поддержку российским фондовым индексам, которые показали рост в пятницу несмотря на объявление очередного пакета антироссийских санкций. С одной стороны, санкции усложняют поставки российской нефти на экспорт и могут неблагоприятно отразиться на нефтяной отрасли. С другой, сокращение поставок энергоносителей в краткосрочной перспективе оказывает поддержку нефтяным котировкам, что, в свою очередь, может поддержать позитивные настроения на российском фондовом рынке. Кроме того, возможность введения санкций широко обсуждалась ранее, и вряд ли их объявление стало сюрпризом для российских компаний, которые могли заранее подготовиться к ухудшению условий.

В конечном счете фондовые индексы в пятницу показали обратную реакцию на новости о санкциях, показав рост и полностью нивелировав просадку первой половины дня. На этой неделе динамика индексов во многом будет определяться данными Росстата по инфляции за декабрь, которые мы увидим в среду, во второй половине дня. В целом позитивная динамика на рынке пока сохраняется, и в краткосрочной перспективе рост может продолжиться в направлении 2900 п. по индексу МосБиржи.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».