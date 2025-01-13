Объем торговли КНР с другими странами в 2024 году вырос на 3,8%

Согласно опубликованным данным, китайский экспорт за 12 месяцев вырос на 5,9%, до $3,57 трлн. Импорт повысился на 1,1% и составил $2,58 трлн. Положительное сальдо КНР достигло $992,16 млрд, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 20,5%.
В декабре объем внешней торговли Китая вырос по сравнению с ноябрем на 7,4%, до $566,41 млрд. В том числе экспорт повысился до $355,62 млрд, увеличившись на 13,8%. Импорт повысился на 7,4% и составил $230,79 млрд.
КНР — ведущий мировой производитель, поставляющий на международный рынок широкий спектр продукции. Китайская сторона активно поддерживает и постоянно укрепляет торговые контакты с большинством государств. Москва — ключевой партнер Пекина по поставкам энергоносителей. Кроме того, РФ наращивает экспорт в КНР высококачественной пищевой и сельскохозяйственной продукции.
В 2022 году внешний товарооборот Китая вырос на 4,4%, до рекордных $6,3 трлн. В 2023 году он сократился на 5% и составил $5,93 трлн.