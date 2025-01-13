Объем торговли КНР с другими странами в 2024 году вырос на 3,8%

В декабре объем внешней торговли Китая вырос по сравнению с ноябрем на 7,4%, до $566,41 млрд. В том числе экспорт повысился до $355,62 млрд, увеличившись на 13,8%. Импорт повысился на 7,4% и составил $230,79 млрд.