«Вместе со своими коллегами из стран Северной Европы и Балтии в ЕС я написала письмо, в котором призываю Европейскую комиссию предложить более низкий потолок цен на нефть в рамках координации G7», — заявила Стенергард на конференции «Народ и оборона». Текст ее выступления приводит канцелярия шведского правительства.
Страны G7 изучают способы ужесточения ограничений цен на российскую нефть, варианты варьируются от полного запрета до снижения потолка цены до 40 долларов за баррель, писало в середине декабря агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в ноябре снизилась на 12,3% в годовом выражении, до 63,48 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ. Но это все равно было выше ограничений G7.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.