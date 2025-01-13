Нефтяники в декабре получили из бюджета по топливному демпферу 139,3 млрд рублей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в декабре 2024 года составили 139,3 млрд рублей, следует из материалов Минфина.
В ноябре 2024 года выплаты составили 132,2 млрд рублей, а в декабре 2023 года — 258,2 млрд рублей.
Кроме того, за январь — декабрь 2024 года нефтяники получили из бюджета 1,815 трлн рублей, тогда как за 2023 год — 1,588 трлн рублей.
Нефтяники получают демпфер, если поставляют топливо на российский рынок по цене не выше определенного уровня — так называемой точки отсечения. В течение всего сентября 2023 года топливо на бирже торговалось существенно выше этой планки. При этом с сентября заработала корректировка механизма, которая, по сути, сократила выплаты по топливному демпферу на 50%.
С октября 2023 года в России вновь действует прежний порядок расчета выплат по демпферу нефтяным компаниям. На фоне значительного роста биржевых цен на топливо было принято решение вернуть коэффициент к первоначальному состоянию.