Названы последствия новых санкций США для поставок нефти в Китай и Индию

Усиление американских санкций, нацеленных на нефтяной сектор, сократит экспорт российской нефти в Китай и Индию. В результате нефтеперерабатывающие предприятия этих стран будут вынуждены увеличить закупки нефти с Ближнего Востока, из Африки и стран Америки, что, как прогнозируют трейдеры и аналитики, приведет к повышению цен на сырье и росту стоимости транспортировки, сообщает Reuters.
«Эти санкции значительно сократят флот судов, доступных для транспортировки нефти из России в краткосрочной перспективе, что приведет к росту ставок фрахта», — цитирует издание слова Мэтта Райта, аналитика Kpler.
По данным источников агентства, введение новых санкций вынуждает Китай и Индию активнее искать альтернативные поставки нефти из регионов Ближнего Востока, Африки и Америки. Спотовые цены на нефть из этих регионов уже значительно выросли за последние месяцы на фоне увеличивающегося спроса со стороны Китая и Индии.
Это связано с тем, что поставки российской и иранской нефти сократились и стали более дорогими. Представитель одной из индийских нефтеперерабатывающих компаний отметил, что у них нет другого выбора, кроме как закупать нефть с Ближнего Востока и, возможно, из Америки.
Санкции, направленные против иранских танкеров, также осложняют ситуацию для Китая — основного потребителя иранской нефти. Как предполагает аналитик Onyx Capital Group Гарри Чилингириан, Китаю придется в значительной степени переключиться на ресурсы Ближнего Востока и, вероятно, увеличить закупки нефти из канадского нефтепровода Trans Mountain (TMX). Уже сейчас восточная провинция Китая Шаньдун закрыла свои порты для танкеров, находящихся под санкциями.
Тем не менее, даже в условиях санкционного давления объем импорта российской нефти в Индию за первые 11 месяцев 2024 года вырос на 4,5% в годовом исчислении, составив 1,764 млн баррелей в сутки, что эквивалентно 36% от общего импорта нефти в страну. Китай увеличил импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводам, на 2% за этот же период, до 2,159 млн баррелей в сутки, что составляет 20% от общего объема импорта страны, сообщает Reuters.
Ситуация ухудшилась после того, как 10 января США ввели новые санкции, касающиеся крупных российских энергетических компаний, таких как «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также их дочерних структур. Под санкции попали подразделения «Роснефти», включая «Роснефтефлот», а также более 180 судов, в том числе нефтяные танкеры, ледоколы, суда снабжения и несколько СПГ-танкеров. Вашингтон определил их как часть теневого флота, доставляющего нефть.
Кроме того, ограничения затронули страховые компании «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», которые занимаются страхованием морских перевозок. По словам представителей Белого дома, эти санкции стали самыми масштабными из всех, когда-либо введенных против российского энергетического сектора.
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