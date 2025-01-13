Названы последствия новых санкций США для поставок нефти в Китай и Индию

Тем не менее, даже в условиях санкционного давления объем импорта российской нефти в Индию за первые 11 месяцев 2024 года вырос на 4,5% в годовом исчислении, составив 1,764 млн баррелей в сутки, что эквивалентно 36% от общего импорта нефти в страну. Китай увеличил импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводам, на 2% за этот же период, до 2,159 млн баррелей в сутки, что составляет 20% от общего объема импорта страны, сообщает Reuters.