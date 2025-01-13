Минфин ожидает нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в январе

Выплаты из бюджета РФ нефтяным компаниям по топливному демпферу в декабре 2024 года составили 139,3 млрд руб. в ноябре — 132,2 млрд руб., в октябре — 106,6 млрд руб., в сентябре — 145,7 млрд руб., в августе — 163,3 млрд руб., в июле — 142,5 млрд руб., в июне — 158,1 млрд руб., в мае — 201,7 млрд руб., в апреле — 187,2 млрд руб., в марте — 164,4 млрд руб., в феврале — 127,9 млрд руб., в январе — 146,6 млрд руб.