Каким будет курс рубля 14 января 2025: прогноз эксперта

Конъюнктура рынка благоприятствовала росту. Цены на нефть удерживались выше $80 за баррель, в то время как рубль нес умеренные потери.
Санкционный фон ухудшился, однако рынок явно не драматизирует, инвесторы не спешат с выводами, памятуя о скорой смене президента США и готовящуюся встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. К тому же давление на российский экспорт толкает стоимость энергоносителей вверх.
Из внешних событий отметим вышедшую утром статистику по торговому балансу КНР. Рост объем экспорта в декабре в долларовом выражении составил 10,7% г/г, что ощутимо лучше прогнозных 7,3%. Подъем наблюдается девятый месяц к ряду.
Во вторник в еврозоне будет обнародован январский индекс экономических ожиданий ZEW, в США — декабрьский индекс цен производителей (PPI). На российском рынке начнутся дивидендные выплаты по акциям Фосагро. Акции ЕвроТранс будут последний день торговаться с дивидендом.
Если рыночные условия не ухудшатся, можно ожидать новых попыток прорыва к 2900 п. по индексу Мосбиржи. Прогноз на 14 января — 2800−2900 п.
Рубль начал неделю с умеренных потерь. Юань на Мосбирже подступал к 13,86, официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ на 80 копеек, до 102,7 ₽ Новый санкционный негатив против российского экспорта грозит сокращением объема поступающей в страну валюты, однако данные ограничения могут дать о себе знать на рынке с временным лагом в несколько недель. К тому же практика показывает, что компании проявляют большую гибкость, достаточно быстро подстраиваются и находят альтернативные возможности для поддержания экспорта, при этом риски перебоев отечественных поставок могут подогревать стоимость нефти, что отчасти компенсирует выпадение экспортных объемов.
Фактором давления также остается сильный доллар — индекс DXY достиг 110 п. на фоне приближения президентской смены в США и ожидания более медленных темпов секвестра процентных ставок ФРС. Ближайшие цели по юаню — 14 рублей, по доллару — 103 рубля.
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