Каким будет курс рубля 14 января 2025: прогноз эксперта

Рубль начал неделю с умеренных потерь. Юань на Мосбирже подступал к 13,86, официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ на 80 копеек, до 102,7 ₽ Новый санкционный негатив против российского экспорта грозит сокращением объема поступающей в страну валюты, однако данные ограничения могут дать о себе знать на рынке с временным лагом в несколько недель. К тому же практика показывает, что компании проявляют большую гибкость, достаточно быстро подстраиваются и находят альтернативные возможности для поддержания экспорта, при этом риски перебоев отечественных поставок могут подогревать стоимость нефти, что отчасти компенсирует выпадение экспортных объемов.