Крупнейший пенсионный фонд ЕС продал акции Tesla из-за действий Илона Маска

Как сообщил изданию представитель фонда, при принятии решения о продаже акций учитывались такие факторы, как затраты, доходность и требования к ответственному инвестированию.
В 2018 году Илон Маск заключил с Tesla договор, согласно которому он должен получать по 1% акций компании за каждые $50 млрд увеличения ее рыночной капитализации, начиная с того момента, как стоимость превысит $100 млрд. В январе 2024 года суд штата Делавэр заблокировал выплату премии Маску в размере $55,8 млрд, назвав эту сумму «невообразимой».
В июне акционеры компании одобрили выплату данного бонуса американскому магнату. Однако уже в декабре суд Делавэра повторно приостановил выплату вознаграждения, которое к тому моменту достигло $101 млрд. При этом сообщается, что пенсионный фонд продал свои акции Tesla еще в третьем квартале прошлого года, не дожидаясь решения суда.
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