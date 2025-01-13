Крупнейший пенсионный фонд ЕС продал акции Tesla из-за действий Илона Маска

В 2018 году Илон Маск заключил с Tesla договор, согласно которому он должен получать по 1% акций компании за каждые $50 млрд увеличения ее рыночной капитализации, начиная с того момента, как стоимость превысит $100 млрд. В январе 2024 года суд штата Делавэр заблокировал выплату премии Маску в размере $55,8 млрд, назвав эту сумму «невообразимой».