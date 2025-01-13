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Крупнейший пенсионный фонд ЕС продал акции Tesla из-за действий Илона Маска

Нидерландский пенсионный фонд Stichting Pensioenfonds ABP, являющийся крупнейшим фондом Евросоюза и вторым по величине в Европе после Норвежского государственного пенсионного фонда, принял решение продать все свои акции в компании Tesla. Причиной этому послужило то, что Илон Маск продолжает требовать выплаты бонусного вознаграждения. По данным агентства Bloomberg, рыночная стоимость акций фонда в компании составляла приблизительно 571 миллион евро.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: foxbusiness

Как сообщил изданию представитель фонда, при принятии решения о продаже акций учитывались такие факторы, как затраты, доходность и требования к ответственному инвестированию.

В 2018 году Илон Маск заключил с Tesla договор, согласно которому он должен получать по 1% акций компании за каждые $50 млрд увеличения ее рыночной капитализации, начиная с того момента, как стоимость превысит $100 млрд. В январе 2024 года суд штата Делавэр заблокировал выплату премии Маску в размере $55,8 млрд, назвав эту сумму «невообразимой».

В июне акционеры компании одобрили выплату данного бонуса американскому магнату. Однако уже в декабре суд Делавэра повторно приостановил выплату вознаграждения, которое к тому моменту достигло $101 млрд. При этом сообщается, что пенсионный фонд продал свои акции Tesla еще в третьем квартале прошлого года, не дожидаясь решения суда.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».