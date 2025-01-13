Крупнейшие госкомпании Китая недополучили прибыль в 2024 году

Издание сообщает, что корпоративная прибыль в Китае для компаний с годовой выручкой более 20 миллионов юаней (около $2,7 миллиона) сократилась в среднем на 4,7% за период с января по ноябрь в годовом исчислении. Для сравнения: в 2022 году, когда страна находилась под воздействием карантина из-за пандемии, снижение прибыли составило 4%.
За те же 11 месяцев прошлого года выручка указанных компаний увеличилась лишь на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Для сравнения, в 2022 году данный показатель роста составлял 5,9%.
«Основная причина такого замедления, на мой взгляд, — это дефляция», — сказала Лора Ван, ведущий стратег по акциям в Китае в компании Morgan Stanley.
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