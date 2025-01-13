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Крупнейшие госкомпании Китая недополучили прибыль в 2024 году

Прибыль крупнейших государственных компаний Китая за период с января по ноябрь уменьшилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, несмотря на значительные меры поддержки со стороны правительства. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные, предоставленные Национальным бюро статистики КНР.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Издание сообщает, что корпоративная прибыль в Китае для компаний с годовой выручкой более 20 миллионов юаней (около $2,7 миллиона) сократилась в среднем на 4,7% за период с января по ноябрь в годовом исчислении. Для сравнения: в 2022 году, когда страна находилась под воздействием карантина из-за пандемии, снижение прибыли составило 4%.

За те же 11 месяцев прошлого года выручка указанных компаний увеличилась лишь на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Для сравнения, в 2022 году данный показатель роста составлял 5,9%.

«Основная причина такого замедления, на мой взгляд, — это дефляция», — сказала Лора Ван, ведущий стратег по акциям в Китае в компании Morgan Stanley.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».