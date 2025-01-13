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Кредитор судовладельца танкера «Волгонефть-239» инициирует его банкротство

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Компания «Волга-бункер», являясь конкурсным кредитором «Волгатранснефть» — судовладельца танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение у Керченского пролива, заявила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. Соответствующая информация размещена нотариусом в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Источник: Соцсети

В размещенном в понедельник на ресурсе сообщении говорится, что «Волга-бункер» намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом компании «Волгатранснефть». «Волга-бункер» является конкурсным кредитором должника «Волгатранснефть».

В феврале 2024 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с «Волгатранснефть» в пользу истца — «Волга-бункер» более 6,5 млн рублей. Спор касался покупки компанией «Волгатранснефть» в 2022 году шести судов: «Волгонефть-164», «Волгонефть-206», «Волгонефть-208», «Волгонефть-219», «Волгонефть-246», «Волгонефть-264», обязательства по оплате в установленный срок исполнены не были.