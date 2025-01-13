Кредитор судовладельца танкера «Волгонефть-239» инициирует его банкротство

В феврале 2024 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с «Волгатранснефть» в пользу истца — «Волга-бункер» более 6,5 млн рублей. Спор касался покупки компанией «Волгатранснефть» в 2022 году шести судов: «Волгонефть-164», «Волгонефть-206», «Волгонефть-208», «Волгонефть-219», «Волгонефть-246», «Волгонефть-264», обязательства по оплате в установленный срок исполнены не были.