Китай в 2024 году сократил импорт основных сельхозкультур на 2,3%

ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. Объем импортированных Китаем основных сельскохозяйственных культур — зерновых, бобовых и корнеплодов — в 2024 году составил 157,52 млн тонн, уменьшившись по сравнению с 2023 годом на 2,3%. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.
Согласно опубликованным данным ведомства, объем сельхозпродукции, которую Китай за 12 месяцев приобрел у других стран, в стоимостном выражении сократился еще более существенно — на 15,6%, до $69,02 млрд.
Однако в декабре по сравнению с ноябрем закупки выросли на 8,1%, до 10,24 тонны. По стоимости их объем увеличился в месячном исчислении на 6,5% и составил $4,56 млрд.
Россия наращивает экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции в КНР. Как неоднократно отмечали официальные лица, эксперты и представители бизнеса обеих стран, высококачественная продукция из РФ неизменно пользуется высоким спросом среди китайских потребителей.
Согласно статистике ГТУ, Китай в 2023 году закупил за границей 161,96 млн тонн основных сельхозкультур (на $82,29 млрд). По сравнению с 2022 годом КНР увеличила физический объем такого импорта на 11,7%, по стоимости поставки выросли на 1%.