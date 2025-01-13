Индия откажется принимать нефть от попавших под санкции США танкеров

Чиновник добавил, что при сокращении поставок индийские компании могут лишиться скидок, которые они получали при покупке российской нефти. При этом, по мнению собеседника агентства, Россия «найдет способы» поставлять нефть в Индию. В то же время нефтеперерабатывающие предприятия страны начали переговоры с ближневосточными поставщиками о заключении долгосрочных контрактов.