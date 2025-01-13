Главные события финансовых рынков 13 — 19 января

В мире
Китай боится дефляции. На прошлой неделе годовая инфляция в Поднебесной составила 0,1%, темпы роста цен остались отрицательными. А потому экономисты считают, что вероятность возникновения дефляции в ближайшее время немалая.
В Еврозоне тем временем декабрьская инфляция оказалась немного выше ожиданий и увеличилась до 2,4% год к году.
А на этой неделе в США выйдут данные по инфляции в декабре. Рынок ожидает умеренное улучшение ситуации, что в моменте негативно для рынка акций. С понедельника по пятницу главный индекс акций США S&P 500 может находиться в коридоре 5782−6054 пунктов.
В России
Банк России выпустил резюме обсуждения ключевой ставки. Регулятор заявил, что будет повышать ключевую ставку в феврале, если рост кредитования вновь ускорится, а инфляция и инфляционные ожидания продолжат увеличиваться.
На этой неделе выйдут финальные данные по инфляции за декабрь и прошедший год. По оценкам аналитиков Market Power, итог может сложиться вблизи 9,8% г/г.
Инвесторам по-прежнему лучше отдавать предпочтение облигациям с плавающим купоном — флоатерам, фондам ликвидности и коротким депозитам.
Рубль
На прошлой неделе Банк России возобновил регулярные операции в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке. Операции по покупке и продаже иностранной валюты регулятором были приостановлены с 28 ноября на фоне резкого роста курса доллара. На этой неделе курс рубля, установленный ЦБ РФ, может колебаться в коридоре ₽98,9−105,7 за доллар.
Нефть
Цены на нефть марки Brent на прошлой неделе продолжили расти. Поддержку оказывало снижение запасов в США. На этой же неделе котировки «черного золота» получили импульс: инвесторы всего мира обеспокоены новыми санкциями США против российского нефтяного сектора. На этой неделе котировки нефти Brent могут колебаться в диапазоне $71,6−84,2 за баррель.
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