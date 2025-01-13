Главные события финансовых рынков 13 — 19 января

Цены на нефть марки Brent на прошлой неделе продолжили расти. Поддержку оказывало снижение запасов в США. На этой же неделе котировки «черного золота» получили импульс: инвесторы всего мира обеспокоены новыми санкциями США против российского нефтяного сектора. На этой неделе котировки нефти Brent могут колебаться в диапазоне $71,6−84,2 за баррель.