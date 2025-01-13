Европа отобрала из ПХГ более 34 млрд куб. м газа с начала отопительного сезона

Наиболее проблемными для ЕС стали 2018 год и 2022 год, когда запасы в хранилищах к концу отопительного сезона весной опускались до критичных отметок ниже 18% и 26% соответственно (приходилось даже прибегать к отбору так называемого буферного газа, который используется для поддержания необходимого давления в хранилищах). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 66,38% (на 6,14 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что значительно превосходит аналогичные показатели «проблемных» лет — менее 60% в 2018 году и 50% в 2022 году. При этом в январе 2024 года запасы превышали 80%.