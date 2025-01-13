Эксперт Баркер оценил стоимость Гренландии в случае покупки острова США

Тем более, речь фактически идет о покупке недвижимости — область, в которой избранный президент США кое-что понимает с учетом его прошлого в этой сфере, и где ошибка может оказаться фатальной. Застройщик и бывший экономист Федерального резервного банка Нью-Йорка Дэвид Баркер в интервью The New York Times назвал следующие цифры. По его мнению, Гренландия в ее нынешнем состоянии может быть приобретена за сумму от 12,5 до 77 миллиардов долларов. За основу для расчетов, с точки зрения Баркера, следует брать затраты США на приобретение в 1917 году у Дании территорий ранее известных, как датская Вест-Индия. Сегодня они носят название Виргинские острова. Тогда Вашингтон также обосновывал покупку интересами национальной обороны и заплатил датчанам 25 миллионов долларов (около 657 миллионов долларов сегодня). Хотя Гренландия по размерам существенно больше датской Вест-Индии обе покупки имеют схожее значение для Белого дома и обусловлены проблемами безопасности.