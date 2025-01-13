Эксперт Баркер оценил стоимость Гренландии в случае покупки острова США

Тем более, речь фактически идет о покупке недвижимости — область, в которой избранный президент США кое-что понимает с учетом его прошлого в этой сфере, и где ошибка может оказаться фатальной. Застройщик и бывший экономист Федерального резервного банка Нью-Йорка Дэвид Баркер в интервью The New York Times назвал следующие цифры. По его мнению, Гренландия в ее нынешнем состоянии может быть приобретена за сумму от 12,5 до 77 миллиардов долларов. За основу для расчетов, с точки зрения Баркера, следует брать затраты США на приобретение в 1917 году у Дании территорий ранее известных, как датская Вест-Индия. Сегодня они носят название Виргинские острова. Тогда Вашингтон также обосновывал покупку интересами национальной обороны и заплатил датчанам 25 миллионов долларов (около 657 миллионов долларов сегодня). Хотя Гренландия по размерам существенно больше датской Вест-Индии обе покупки имеют схожее значение для Белого дома и обусловлены проблемами безопасности.
При этом застройщик считает, что в цене Гренландии будет учитываться такой показатель, как размеры валового внутреннего продукта США и Дании и его изменение по сравнению с 1917 годом: «более крупная экономика может позволить себе платить больше, а более мелкая потребует более высокую цену». С учетом того, что ВВП Дании с 1917 года увеличилось в 500 раз это означает, что начальную стоимость Гренландии можно обозначить в 12,5 миллиарда долларов.
При оценке острова, возможно, будет учитываться корректировка, которая произошла в отношении стоимости Аляски, купленной США в 1867 году у России за 7,2 миллиона долларов (менее 2 центов за 40 соток земли). Теперь же, с учетом роста американского ВВП, цена Аляски достигала бы 77 миллиардов долларов. «Во время покупки Аляски многие считали, что США переплатили, но эти соображения не относятся к покупке Датской Вест-Индии», — объясняет Баркер.
Особенность ситуации в том, что при оценке Гренландии эксперты учитывают ее значение для обороны США. А это означает дополнительный рост стоимости острова. При этом разговоры о ресурсах Гренландии, которые газета Financial Times оценила в 1,1 триллиона долларов, американский застройщик считает сомнительными. Хотя бы потому, что США при покупке Гренландии не получат полной выгоды от добычи этих ресурсов. «Американское правительство продаст права на бурение и добычу компаниям, которые в дальнейшем сами будут считать свои издержки и прибыли», — считает Баркер.
По его мнению, если бы единственной ценностью Гренландии оказались ее полезные ископаемые, то в этом случае «размер экономики США не оказывал бы существенного влияния на цену». И стоимость сделки по покупке острова могла оказаться и ниже 12,5 миллиарда долларов.