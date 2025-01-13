Доллар достиг максимума с октября 2022 года

Так, в 12:30 по московскому времени индекс доллара составлял 110,13 пункта. В последний раз показатель достигал такого уровня в сентябре-октябре 2022 года.
На закрытии торгов в 14:56 по московскому времени индекс доллара составил 110,04 пункта.
Как писала газета The Wall Street Journal, американская валюта продолжила рост после публикации 10 января сильных данных по занятости в США.
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