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Доллар достиг максимума с октября 2022 года

Индекс доллара (DXY) превысил 110 пунктов днем 13 января, поднявшись до максимума более чем за два года, следует из данных торгов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Так, в 12:30 по московскому времени индекс доллара составлял 110,13 пункта. В последний раз показатель достигал такого уровня в сентябре-октябре 2022 года.

На закрытии торгов в 14:56 по московскому времени индекс доллара составил 110,04 пункта.

Как писала газета The Wall Street Journal, американская валюта продолжила рост после публикации 10 января сильных данных по занятости в США.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».