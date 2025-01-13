ЦБ исключил заморозку вкладов для борьбы с инфляцией

Логика здесь такая. При высоких ставках людям выгодно заработать на вкладах, а брать кредит не выгодно, поэтому они на время откладывают привлечение кредитов и крупные покупки, а свободные средства размещают на банковских депозитах, а также в иных финансовых инструментах. В результате спрос на товары и услуги снижается, а инфляция замедляется. Если «заморозить» вклады, то люди надолго потеряют доверие к банкам и финансовой системе в целом.