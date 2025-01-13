Британия планирует увеличить вычислительные мощности в 20 раз

Как пишет FT, такой план «выведет Великобританию в мировые лидеры» в области ИИ. Кроме того, суверенные вычислительные мощности необходимы для того, чтобы британские компании и исследователи ИИ могли стать менее зависимыми от предприятий искусственного интеллекта в других странах, поскольку «вычислительная инфраструктура становится полем геополитической битвы», заключается в статье.