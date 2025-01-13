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Британия планирует увеличить вычислительные мощности в 20 раз

Великобритания намерена к 2030 году в 20 раз увеличить «суверенные вычислительные мощности», создав еще один суперкомпьютер. Об этом сообщает газета Financial Times, сославшись на источники.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

По данным издания, новый суперкомпьютер пополнит высокопроизводительные вычислительные системы Британии, включая Isambard-AI в Университете Бристоля с почти 5 тыс. графическими процессорами (GPU) для обучения искусственного интеллекта и Dawn в Кембриджском университете.

При этом, к 2030 году планируется создать мощности со 100 тыс. GPU, которые будут «развернуты Лондоном в первую очередь для приложений ИИ в академических кругах и государственных службах».

Как пишет FT, такой план «выведет Великобританию в мировые лидеры» в области ИИ. Кроме того, суверенные вычислительные мощности необходимы для того, чтобы британские компании и исследователи ИИ могли стать менее зависимыми от предприятий искусственного интеллекта в других странах, поскольку «вычислительная инфраструктура становится полем геополитической битвы», заключается в статье.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».